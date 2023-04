PARAPUÃ: Vereador anuncia conquista de verba para instalação de semáforos na cidade

Através das redes sociais, o vereador Eder Castro Menezes informou que através do ex-deputado federal Ricardo Izar foi liberado uma verba no valor de R$ 60 mil para Parapuã.

De acordo com o vereador Eder Castro ele solicitou a verba ao deputado e a verba agora está liberada e à disposição da Prefeitura Municipal de Parapuã.

O recurso autorizado é para a instalação de semáforos e melhorias na sinalização de trânsito de Parapuã.

Eder Castro ressaltou que apesar de ter conquistado o recurso financeiro, a instalação do semáforo, bem como a execução e a decisão do local de instalação é exclusividade do prefeito municipal.

“Desta forma, ressaltamos que o dinheiro está na conta da Prefeitura e agora está pendente a licitação para a instalação do equipamento e execução do serviço, que precisa ser de iniciativa do executivo”, afirmou.

Finalizando, o vereador Eder Castro ressaltou que após os trâmites necessários o semáforo poderá ser instalado.

“Devo ressaltar que o dinheiro vem em transferência especial, ou seja, a administração municipal pode executar em outra finalidade, porém a finalidade na qual consegui esse recurso, é para instalação de semáforo, portanto irei fiscalizar e acompanhar os próximos passos, para que seja executada”, finalizou o vereador Eder Castro que agradeceu o ex-deputado Ricardo Izar por ter atendido sua solicitação e viabilizado o recurso financeiro para Parapuã.