Prudente sedia lançamento do projeto regional ‘Turismo Rural no Oeste Paulista’

Presidente Prudente sediou o lançamento o projeto ‘Turismo Rural no Oeste Paulista’ evento regional que contou com a presença de representantes de municípios da região.

O evento ocorreu no auditório da Fundação Inova neste último sábado (15/04), com a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, e de prefeitos e lideranças da região.

O lançamento contou com a participação do prefeito Ed Thomas, do vice-prefeito Izaque Silva, dos deputados estaduais Mauro Bragato e Valéria Bolsonaro, e de prefeitos da região, que acompanharam a divulgação do Programa de Turismo Rural.

O programa visa desenvolver todas as potencialidades da modalidade de Turismo rural que é bastante forte na região, com muitas potencialidades de desenvolvimento e geração de renda.

Ainda durante a visita do secretário estadual de Turismo, a convite do prefeito Ed Thomas e do secretário municipal de Turismo, Adolfo Padilha, Roberto de Lucena visitou alguns dos principais espaços turísticos da cidade, como o Parque Aquático Cidade da Criança.

Durante as visitas, Roberto de Lucena assumiu o compromisso de buscar a liberação dos recursos necessários para reativação do Parque Aquático, por meio do governador Tarcísio de Freitas.