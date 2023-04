Agronomia do Centro Universitário de Adamantina participa de III Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista

No último dia 12, estudantes e docentes do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina participaram do III Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista – Diversificação, novas alternativas de cultivos e comercialização. Com apoio do Centro Universitário de Adamantina, o evento ocorreu no Centro de Formação Educacional, localizado na Praça Álvaro de Oliveira Junqueira em Junqueirópolis (SP).

O III Seminário da Agricultura Familiar foi promovido pelo Centro de Horticultura e Centro de Fruticultura do Instituto Agronômico (IAC), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo (SAA-SP), Prefeitura de Junqueirópolis, Casa da Agricultura de Junqueirópolis (CATI/SAA-SP), Escritório de Desenvolvimento Regional de Dracena (CATI/SAA-SP) e Prefeitura de Irapuru.

Foram abordados temas relevantes para a agricultura da região, como o cultivo do urucum, acerola e piscicultura, aspectos relativos tanto à implantação como de tratos culturais (práticas para melhores condições ao desenvolvimento das plantas).

“Eventos como esse são de suma importância para o aprimoramento de aprendizados, não só para alunos de Agrárias, mas produtores e técnicos agrícolas”, afirma o estudante do 5º ano, Thiago de Souza Ferreira.