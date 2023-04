LUCÉLIA: Concluída a construção de lanchonete e sanitários no Salto Botelho

A Prefeitura Municipal de Lucélia informou através das redes sociais que foi concluída a construção de sanitários e lanchonete no Parque Natural Municipal Salto Botelho, às margens do rio Feio. A obra teve início no segundo semestre de 2022.

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal de Lucélia, a construção de dois sanitários, lanchonete e cozinha, foi realizada aproveitando a estrutura de parte dos antigos apartamentos próximos à entrada do antigo clube que funcionava no local.

Após o projeto técnico, realizaram o processo licitatório para a construção, que foi vencedora a empresa Yasmim Moreira Santos Construtora que executou a obra.

Para a concretização da obra, foi viabilizada uma verba no valor de R$ 250 mil pelo deputado federal Vanderlei Macris e a Prefeitura de Lucélia entrou com a contrapartida no valor de R$ 31.600,00, totalizando o valor da obra em R$ 281.600,00.

Foi ressaltada participação do ex-vereador Julio da Auto Escola para a liberação da verba do ex-deputado Vanderlei Macris.

De acordo com a Prefeitura de Lucélia, em breve será iniciado o processo licitatório para a definição de quem irá administrar a lanchonete.