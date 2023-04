FLÓRIDA: Câmara aprova Programa de Atividade Delegada com policiais militares

A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou em sessão ordinária realizada na última segunda-feira (10), o projeto de lei de autoria do prefeito Wilson Fróio Júnior que cria o Programa de Atividade Delegada no município.

A aprovação do projeto de autoria do Poder Executivo, contou com o voto favorável de todos os vereadores da Câmara Municipal.

“A implantação do programa em Flórida Paulista vai garantir o aumento do efetivo policial e consequentemente maior segurança para a população”, ressaltou o prefeito Fróio ao enviar o projeto para a Câmara Municipal.

Os policiais militares interessados em atuar no programa se inscrevem de acordo com as suas folgas em um sistema que dispõe de diárias que são pagas pelo município, garantindo que os mesmos possam ter um acréscimo nos salários e em contrapartida, garantam a atuação preventiva e ostensiva.

Durante a prestação dos serviços, os militares portam as armas e utilizam-se do uniforme da corporação.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o sargento PM D’Aquino destacou que a aprovação da Atividade Delegada e implantação do programa vem de encontro com a atual necessidade de reforço no patrulhamento, rondas e atuação policial nas imediações das escolas e demais unidades escolares no município, além de outras importantes ações.

O Governo do Estado e o município são parceiros no desenvolvimento da Atividade Delegada através de convênio recentemente firmado e assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior na sede do Comando do Policiamento do Interior – 8 em Presidente Prudente.