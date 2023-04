FUTSAL: Flora Rica vence no 38º Jogos da Juventude 2023

Nesta segunda, 17, Flora Rica participou do 38º Jogos da Juventude 2023 em Adamantina na categoria de Futsal.

No jogo contra a equipe de Irapuru, Flora Rica levou a melhor com placar de 6 a 1. “Foi uma noite triunfal, onde obtivemos uma grande vitória. Nossos atletas que marcaram foram William (três gols), Heitor (dois gols) e Kauan César (um gol). Quero parabenizar a todos os atletas, que jogaram muito bem com muita disciplina, tática e objetividade, buscando o gol a todo momento”, destacou o secretário de Esporte Roberto Nardi.

O secretário também agradece o apoio da Chefe de Esportes Carolaine e ao Prefeito Fábio que esteve prestigiando os atletas na ocasião.

No final do jogo foram ofertados lanches e refrigerantes para todos.

O próximo compromisso no 38º Jogos da Juventude será em Adamantina contra Flórida Paulista. “Se obtermos a vitória chegaremos na Final”, destaca Roberto.