IRAPURU: Escolha da Rainha abre as festividades dos 75 anos da cidade

Irapuru escolhe Rainha, Princesas e Madrinha da 30° Festa do Peão nos próximos dias 20 e 21 de abril, na praça central da cidade.

O evento esse ano acontece em dois dias, dia 20 com a Escolha da Rainha e dia 21 com o Baile da Rainha, com entrada gratuita.

O Festival Rainha abre as festividades da programação de aniversário de 75 anos de Irapuru.

Além do tradicional desfile, o evento contará com praça de alimentação, show ao vivo e muito mais.





Doze Candidatas participam da disputa da nova corte do Rodeio Irapuruense.

Conheça as Candidatas à Rainha, Princesas e Madrinha da 30° Festa do Peão de Irapuru. Por ordem alfabética confira quem são as 12 Candidatas: