OSVALDO CRUZ: Contrato com o Sebrae para novo curso na rede municipal de ensino

A prefeita Vera Morena e a secretária de Educação, Inês Pieretti, estiveram reunidas com o José Cavalcante, que é responsável regional do Sebrae, para assinarem o contrato que retoma as atividades do Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) nas escolas municipais de Osvaldo Cruz.

O curso JEPP está estruturado com uma proposta pedagógica específica para cada ano do ensino fundamental.

A partir da aplicação de atividades lúdicas, é proporcionado um ambiente de aprendizagem que sensibiliza os alunos a identificarem oportunidades de inovação e empreendedorismo, definindo, planejando e tomando suas próprias decisões.

A Administração Municipal se diz feliz em retomar um projeto que deu muitos resultados positivos nos anos em que foi aplicado na rede municipal, e vê de grande importância a educação financeira para as crianças desde os primeiros anos.