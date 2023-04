ADAMANTINA: Prefeitura inicia discussão para concessão dos quiosques em construção no Parque dos Pioneiros

Cinco quiosques já estão em execução no local com recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, mais contrapartida municipal

A equipe técnica da Prefeitura de Adamantina deu início a discussão que tem como objetivo a concessão dos quiosques em construção no Parque dos Pioneiros. Participaram do encontro, os secretários Gilmar Bosso, Gustavo Taniguchi, Luciana Pereira, Sérgio Vanderlei e Thiago Benetão.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de 615.073,96 mais a contrapartida de R$136.021,81, totalizando o valor de R$751.095,77.

Essas edificações serão executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto. A obra ainda contempla a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.

“Estamos transformando o Parque dos Pioneiros em um dos pontos turísticos da cidade por meio de diversas ações. Para isso, estamos construindo esses espaços que serão mais um atrativo para o ambiente. Como consequência, fomentaremos a economia, pois traremos mais estabelecimentos para comercializar seus produtos, gerando emprego e renda”, afirma Luciana Pereira.

Os critérios que constarão no edital de concessão estão em discussão e, posteriormente, serão divulgados para que a concorrência pública aconteça.

“Assim como foi a questão dos lotes, a Prefeitura de Adamantina vai fazer uma licitação permitindo que todos os interessados concorram em condições igualitárias”, assegura.

Adamantina é MIT

Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT). A classificação foi obtida por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019. Desde então, o município vem pleiteando recursos junto ao Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.