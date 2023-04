MARIÁPOLIS: Comerciantes querem a implantação do Banco do Povo na cidade

Comerciantes de Mariápolis estão recolhendo assinaturas de interessados na viabilidade de implantar o Banco do Povo Paulista, através da Prefeitura Municipal.

As assinaturas podem ser feitas por comerciantes em geral entre empresários, microempreendedores, produtores rurais, pessoas físicas que tenham interesse em abrir um negócio e prestadores de serviços.

Conforme as informações, as assinaturas estão sendo colhidas para que o documento de intenção possa ser analisado pela Prefeitura Municipal, cujo intuito é a implantação na cidade do tão sonhado Banco do Povo.

“As assinaturas são de extrema importância para que a gente consiga trazer essa conquista para a cidade de Mariápolis, onde todos serão beneficiados”, consta nas redes sociais. Lembrando que os interessados devem assinar o documento no trailer do Tio do Espetinho, na praça do conjunto Monte Alegre.

O PROGRAMA

O Banco do Povo Paulista (BPP) é o Programa de Microcrédito Produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, onde oferece financiamentos para empreendedores formais ou informais, para capital de giro e investimento fixo. Com isso, pretende-se promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades de empregos.