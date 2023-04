Congresso técnico dos Jogos Universitários 2023 reúne representantes das delegações

Na noite de terça-feira, 18, foi realizado o congresso técnico dos Jogos Universitários 2023, no Auditório Miguel Reale.

Na ocasião, o Prof. Me. Valter Dias da Silva, membro da Comissão Organizadora dos Jogos e Fernando Aparecido da Silva Monzani, representante da empresa terceirizada responsável pela arbitragem das partidas, falaram sobre a programação e esclareceram diversas dúvidas dos representantes das delegações.

“Neste primeiro congresso, foram apresentados os locais dos jogos, modalidades, programação e outros detalhes. Teve o objetivo também de sanar as dúvidas dos representantes das delegações, que fizeram o cadastro das equipes. O próximo congresso acontece no dia 27, quando será feito o sorteio das equipes e outros detalhes. Para esta edição, espera-se espírito de competitividade, coletividade, união, festa e muita alegria”, comenta Valter Dias.

O gestor do evento, Fernando, destacou a evolução do evento. “Os Jogos Universitários começaram com sete modalidades e hoje já têm 15. Procuramos melhorar cada vez mais, trazendo novidades e ouvindo as sugestões e opiniões dos alunos, já que o evento foi feito para eles”, diz.

Os Jogos Universitários

A edição de 2023 dos Jogos Universitários acontece nos dias 2 a 6 de maio, com as modalidades coletivas: Atletismo – Revezamento 4 x 100 metros, Basquete, Biribol, Futebol Society, Futsal, Handebol, Natação – Revezamento 4 x 25 metros e Vôlei e individuais: Atletismo (100m, 400m, 1.200 metros, Arremesso de Peso e Salto em Distância), Damas, Jiu-Jítsu Absoluto, Natação – 50 metros, Tênis de Mesa, Xadrez e Corrida e Caminhada 5k.