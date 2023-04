Copa Alta Paulista de Veteranos terá rodada em Inúbia Paulista no domingo

Após as jornadas esportivas nas cidades de Lucélia, Pracinha, Adamantina, Pacaembu e Osvaldo Cruz, agora chegou a vez de Inúbia Paulista, receber os jogos da 16ª Copa Alta Paulista Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.

Três jogos serão realizados pela oitava rodada da competição, no domingo (25).

No primeiro jogo com início previsto para as 8h30, Parapuã F.C. X Mariápolis E.C., no segundo Alamandas F.C./ Adamantina/ Auto Mecânica Flex X Pracinha F.C. e no complemento da rodada o clássico dos lanternas do Grupo A, entre os donos da casa Inúbia Paulista F.C. X Aspumulu / Lucélia.

HOMENAGEM

Os jogos acontecerão no campo da praça de Esportes localizado ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes em Inúbia Paulista.

Na oportunidade o campo de futebol onde será realizado o jogo, será denominado de Jair Pereira de Almeida “Jairzão”, pela Administração Municipal de Inúbia Paulista.

Jair Pereira de Almeida “Jairzão” foi um grande esportista em Inúbia Paulista, e portanto, trata-se de uma homenagem merecida a uma pessoa que sempre dignificou o esporte, sendo reconhecido na cidade e região.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

-Parque Iguaçu – 9, Pracinha – 9, Parapuã -6, Mariápolis – 3, Alamandas – 3, Inúbia Paulista e Aspumulu – 00.

GRUPO – B

-San Remo – 10, Bangolas – 6, ABC/ Rennô – 6, Flórida Paulista – 4, Osvaldo Cruz – 3 e Pacaembu- 0

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.

– Na foto, a equipe do Inúbia Paulista, que busca os três primeiros pontos na competição.