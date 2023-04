Em duelo histórico, Lucélia bate Adamantina e está a um passo do título

Nesta quarta, 19 de abril, na cidade de Adamantina aconteceu um jogo que ficará para história. Jogando contra os donos da casa, o Futsal masculino de Lucélia que representa a Prefeitura Municipal e o Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE fez uma partida impecável e conseguiu vencer os adamantinenses.

O selecionado de Lucélia, comandados pelo Prof. Thiago Capelo com auxílio do voluntário Michael Rocha saiu na frente do placar, em instantes viram os adversários virarem a partida em 3 a 1. Muito motivados os meninos conseguiram buscar o empate, mas restando poucos minutos para o fim do primeiro tempo deram uma brecha e novamente os donos da casa abriram uma vantagem somando 5 a 3. Antes mesmo do fim do primeiro período, não menos obstinados, nosso elenco buscou o empate e assim terminamos a primeira etapa da partida em 5 a 5.

Já no intervalo, o treinador Thiago ajustou alguns detalhes e voltaram mais focados no segundo tempo. Em instantes Lucélia abriu ,6 a 5, novamente os adamantinenses empataram, porém o selecionado da prefeitura de Lucelia conseguiu se impor e alcançar a vantagem de 2 gols, chegando aos 8 a 6. Adamantina tentou de todas as formas, buscou mais um gol, mas sem muito tempo de comemorar, os nossos lucelienses conseguiram marcar mais um e finalizar a partida em 9 a 7.

“Foi um jogo duro, Adamantina tem um bom histórico na modalidade, porém entramos com a certeza do que queríamos, e de onde queremos chegar. Não poderíamos dar espaço, sabíamos das dificuldades, mas preciso confessar que tivemos um jogador a mais, que fez a diferença, nossa torcida. Foi sensacional, de arrepiar o apoio que pais, amigos, secretária, diretores e demais pessoas da nossa cidade deram. Isso motiva, mostra aos meninos o quanto são queridos e o quanto torcem por eles. Aproveito para agradecer nosso elenco que de doou para esse jogo e toda a torcida que simplesmente foi SENSACIONAL.” Relatou o treinador Thiago Capelo.

Com esse resultado, Lucélia está na final e a um passo do título da fase sub regional dos Jogos Abertos da Juventude Sub 19.

O próximo compromisso dos nossos meninos é no dia 27/04, frente a forte equipe de Flórida Paulista, é final, vale título, vale vaga para a fase regional. Estamos na torcida.