FLÓRIDA: Jogo adiado do Campeonato de Futebol Médio acontece nesta sexta-feira

Após semanas da data original, o jogo entre Galáticos X Amigos do Santin pelo Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre foi remarcado para o feriado de Tiradentes na sexta-feira (21) para ocorrer às 8h00.

O jogo remarcado para esta sexta-feira, é válido pela 4ª rodada que precisou ser adiado por conta das fortes chuvas no dia anterior da disputa. Esse confronto é o último antes do início das quartas de finais que começa no domingo (23).

O vencedor do confronto ficará na 3° posição do grupo e enfrentará o Magrão Ferro Velho/Eletro Lis na próxima semana, já o perdedor fica na 4° posição e jogará contra a Barbearia Império do Corte FC já nesse final de semana. O Galáticos tem a vantagem do empate para ficar em terceiro.

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.