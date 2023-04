Karatê de Irapuru é destaque em disputa estadual no Mato Grosso

Dois atletas Irapuruenses participaram da 1° Etapa do Campeonato Estadual de Karatê em Sidrolândia-MS no último final de semana.

Os atletas Lucas Alves e Arthur Alves participaram no último sábado da primeira de três etapas do Estadual, motivo de muita satisfação do Sensei Alex Chiaradia por ter atletas seus em uma competição importante no cenário nacional.





Tanto Arthur quanto Lucas vêm se destacando nos festivais sempre conquistando medalhas, credenciando-os a reais postulantes ao título estadual.

Nesta etapa de Sidrolândia ambos conquistaram medalha de Prata no Kumite.

Vale ressaltar que os atletas que participam das competições estaduais se credenciam a participar das seletivas da Confederação Brasileira de Karatê.