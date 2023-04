LUCÉLIA: Vereadores solicitam informações de terrenos que estão disponíveis para empresas se instalarem no município

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, foi apresentado requerimento solicitando a prefeita Tati Guilhermino informações sobre terrenos municipais que estão disponíveis para licitação para empresas no município.

O requerimento é de autoria dos vereadores Catia Cristina Maion, Altair Lopes Maciel, Antonio Carlos Rios e Fagner Vinicius Bussi da Silva.

No requerimento, os vereadores perguntam: “quantos terrenos o município de Lucélia possui disponível para a realização de licitação para concessões ou permissões para as empresas que queiram instalar suas atividades no município?”

Também perguntam se há previsão de quando serão realizadas licitações de concessão ou permissão dos terrenos municipais.

De acordo com os vereadores, o requerimento apresentado, tem por objetivo buscar informações a respeito da quantidade de terrenos municipais disponíveis em Lucélia e a previsão da realização de licitação para a concessão ou permissão destes terrenos para empresas que queiram estar instalando suas atividades no município, haja vista a geração de empregos e rendas que o município irá possuir no desenvolvimento municipal.

“Desta forma, por tratar-se de assunto de relevante interesse público, bem como tal pedido visa fazer cumprir a função fiscalizadora do vereador, é que solicitamos ao Poder Executivo o presente instrumento e que seja o referido requerimento respondido nos moldes do art. 55 da Lei Orgânica Municipal de Lucélia”, finalizaram os vereadores.