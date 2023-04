Santo Expedito celebra seu padroeiro e 65 anos de história com missa e peregrinação de fiéis

Dezenove de abril: Dia de Santo Expedito. Dia também em que a cidade, a única no país a levar o nome do santo, completa 65 anos de história. A quarta-feira foi especial para os devotos que foram até o município dar graças ao santo das causas urgentes. Comerciantes, artistas de rua e ambulantes também marcaram sua presença na região central da cidade, em frente à igreja matriz, e a poucos metros dali na feirinha da Avenida Barão do Rio Branco.



O ápice das celebrações ao mártir cristão que possivelmente viveu no século IV em Melitene, na Armênia, aconteceu no Santuário de Santo Expedito, ainda em construção. A missa, iniciada às 15h, foi conduzida pelo padre Umberto Laércio Bastos de Souza. Segundo a estimativa da Polícia Militar, por volta de 3 mil devotos estiveram presentes no culto no santuário que leva o nome do santo e cerca de 3,5 mil passaram pela região central do município.



O ferroviário aposentado, Luís Alberto Costa, peregrinou a pé, junto a mais de 100 devotos, de Presidente Epitácio a Santo Expedito. A jornada de fé começou na tarde do último sábado. “Chegamos nesta terça a Santo Expedito, às 18h”, relata Luís, que pela 4ª vez participa da peregrinação que sai às margens do Rio Paraná, em Epitácio. “[Aí passa por] Caiuá, Piquerobi… também vieram irmãos da Paraíba, do Amazonas e de Goiás. Este é meu quarto ano, mas essa peregrinação já está na 12ª edição”, conta o ferroviário aposentado. A peregrinação é organizada por Francisco Ângelo, da Paróquia São José, de Caiuá.



Trinta quilômetros na ida, 30 quilômetros na volta. Foi esse o trajeto percorrido de bicicleta pelo comerciante Valdir Cerazio do Nascimento junto ao amigo Zuni. Ambos saíram de Presidente Bernardes. “Viemos eu e ele. Todo mês venho de bicicleta pra cá. Tracei um objetivo na minha vida: comecei a vir para Santo Expedito faz um ano e as coisas mudaram tanto pra mim. Tenho uma firminha de estrutura metálica lá em [Presidente] Bernardes e eu não pegava serviço de jeito nenhum. Hoje estou dispensando serviço no Estado de São Paulo inteiro”, relata Valdir. “Desde da primeira vez que vim pra cá começaram a acontecer algumas na minha vida que são inexplicáveis”, relata o devoto, que agradece a sua ascensão no ramo em que atua graças às concessões de Santo Expedito.

Obra do santuário

Já foram investidos aproximadamente R$ 16 milhões na construção do Santuário de Santo Expedito. Uma obra que possui 10 mil m² para atender todas as necessidades físicas e religiosas dos romeiros. Segundo estimativa ainda faltam em torno de R$ 6 milhões para sua conclusão.



“É a maior obra da igreja católica na região e, possivelmente, no Estado. Uma vez pronto, o santuário atrairá os romeiros e isso ocasionará uma grande geração de renda e promoção de empregos para o município”, acentua padre Umberto.



Diante desta realidade, o religioso frisa que mais uma vez conta com a generosidade de todos, no que estiver ao alcance de cada um, para que esta obra não pare. “Tendo em vista que chegamos a uma fase da obra, em que tudo é muito dispendioso, fidelizando com a contribuição do metro quadrado, de 12 parcelas de R$ 50. O espaço religioso fortalecerá a cidade no MIT [Município de Interesse Turístico] para a aquisição de verbas estaduais: uma vez o santuário pronto, o município poderá se tornar uma estância turística”, cita padre Umberto.

CELEBRAÇÕES CONTINUAM

DIA 21 DE ABRIL – FERIADO NACIONAL

10h – Santa Missa, com transmissão pelos canais nas redes sociais

12h – Tradicional cavalgada com benção aos cavaleiros

15h – Missa de Ação de Graças, encerramento das festividades alusivas ao padroeiro, com transmissão pelos canais nas redes sociais

*Todos os dias com praça de alimentação

FESTA MAIOR DE SANTO EXPEDITO

Dia 5/5- Sexta-feira – 19h30 – Missa de abertura da Festa Maior na igreja matriz

Dia 6/5 – Sábado – 19h30 – Santa Missa na igreja matriz e continuação da Festa Maior de Santo Expedito

Dia 7/5 – Domingo – 10h – Santa missa do Romeiro na igreja matriz

12h – Continuação da Quermesse e leilão de gado no santuário

*Todos os dias com praça de alimentação e leilão de gado