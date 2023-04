FLORA RICA: Medidas de segurança na Escola Infantil

Diante dos episódios de violência no país, algumas medidas de segurança vêm sendo aplicadas nas escolas Municipais de Flora Rica.

Recentemente, o prefeito Fábio Luiz disponibilizou um agente de segurança para Escola Infantil Olga A L Emboava, visto que a Prof. Armando L.Moreno já possui esta vigília.

Na semana passada, a coordenadora Valéria Rodrigues solicitou mais uma medida protetiva, a fim de reforçar os cuidados no ambiente escolar. Desta vez, foi requerido grades de proteção.

Na sexta, dia 14, o secretário de Obras Osmar esteve no local atendendo ao pedido da coordenadora. “As dimensões para implantação da grade já foram tiradas e em breve teremos mais este recurso para proteger nossas crianças”, disse Valéria.

Outra providência executada pela coordenação da Escola Infantil foi o pedido de patrulhamento à Polícia Militar.

De acordo com Valéria, os policiais sempre estarão passando pela escola. “Hoje recebemos a visita do sargento Barbosa acompanhado de mais um policial. Agradecemos desde já o atendimento da polícia, secretaria de Obras e ao prefeito Fábio”, ressaltou a coordenadora.

MUROS MAIS ALTOS

Ainda buscando reforçar as medidas de proteção no prédio coordenação da Escola Infantil Olga A L Emboava a fim de garantir mais segurança às crianças e profissionais que frequentam o local, atendendo ao pedido da coordenadora Valéria Rodrigues, o secretário municipal de Obras Osmar esteve no local juntamente com empresa responsável para elevação dos muros do prédio.