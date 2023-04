FLÓRIDA: Duas partidas abrem as quartas de final do Campeonato de Futebol Médio neste domingo

Após nove semanas e 25 jogos, começa neste domingo (23) as quartas de final do Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre de Flórida Paulista. Na fase mata-rata, quem perder estará fora do campeonato.

No primeiro jogo do dia, a equipe do Japacar/Bar do Catenga enfrenta o Supermercados Ikeda às 8h15. Na segunda partida, Barbearia Império do Corte enfrenta os Galáticos F.C.

Vale lembrar que seguindo o regulamento, os dois primeiros de cada grupo jogam com a vantagem do empate para se classificar.

Já no próximo domingo (30) acontece as outras duas partidas válidas pelas quartas de final. Indaiá/Primeira Veículos joga contra a equipe de D’Tudo às 8h15 e fechando a rodada Eletro Lis/Magrão Ferro Ferro enfrenta os Amigos do Santin.

Confira a classificação final e o chaveamento abaixo:

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.