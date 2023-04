Indivíduos roubam açaiteria e são identificados pela Polícia Militar

Ação rápida da PM resultou ainda na apreensão do veículo usado no crime



Uma açaiteria de Flórida Paulista foi alvo da ação criminosa de indivíduos que roubaram R$ 150 do caixa da empresa na noite de ontem (22).

Um dos envolvidos desembarcou de um Ford Fiesta de cor preta e chegou encapuzado ao local, demonstrou ter uma arma na cintura e determinou que a funcionária entregasse todo o dinheiro.

Acionada, a Polícia Militar agiu rápido, diante das imagens do sistema de segurança foi feito patrulhamento visando localizar o veículo que foi avistado pelo Comando de Grupo Patrulha já em Pacaembu.



Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desrespeitou o sinal de parada e iniciou-se um breve acompanhamento, sendo que os indivíduos abandonaram o veículo pela Rua Manoel Teixeira Junior e se embrenharam no mato não sendo possível aborda-los.

Um dos indivíduos foi reconhecido e qualificado na apresentação da ocorrência.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, o Sargento PM D’Aquino (comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista), destacou que “o compromisso da PM é de que em todos os crimes que ocorrerem na nossa área, o bandido terá nossas equipes no encalço. A pronta resposta foi dada pela polícia. Identificamos o autor e apreendemos o veículo, já a prisão dos indivíduos é questão de tempo”.

O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil.