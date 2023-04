Copa Alta Paulista de Veteranos tem homenagem e rodada movimentada

O luceliense presidente e organizador Osvaldo da Silva “Peixeiro”, da 16° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, juntamente com esportistas, amigos e administração municipal de Inúbia Paulista, realizou com grande êxito no domingo (23) na Praça de Esportes no campo ao lado do Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes, a homengem ao esportista Jair Pereira de Almeida “Jairzão”, que teve o seu nome merecido e reconhecido sendo denominado na praça de Esportes.

Na oportunidade da homenagem familiares, amigos, autoridades e esportistas de cidades vizinhas estiveram presente no acontecimento.

Além da homenagem, três partidas foram realizadas pela oitava rodada da competição com os seguintes duelos:

-No primeiro jogo Parapuã F.C. venceu por 4 a 2 o Mariápolis E.C.

-No segundo a Alamandas F.C./ Adamantina/ Auto Mecânica Flex venceu por 2 a 1 Pracinha F.C.

-E no complemento da rodada, no clássico dos lanternas do Grupo A, entre os donos da casa Inúbia Paulista F.C. e Aspumulu / Lucélia, houve empate em 3 a 3.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1° Parque Iguaçu – 9, Parapuã – 9, Pracinha – 9, Alamandas – 6, Mariápolis – 3, Alamandas – 3, Inúbia Paulista -1 e Aspumulu -1.

GRUPO – B

1° San Remo – 10, Bangolas – 6, ABC/ Rennô – 6, Flórida Paulista – 4, Osvaldo Cruz – 3 e Pacaembu – 0.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.