FLORA RICA: Quadra poliesportiva tem piso revitalizado e modernizado

Após aproximados 15 dias de obra, a revitalização do piso da quadra poliesportiva foi finalizada com sucesso.

O projeto, conquistado pelo secretário de Esportes Roberto Nardi com apoio do prefeito Fábio Luiz, através da Secretaria de Esportes do Estado, soma um recurso de R$ 409.958,33, entre materiais adquiridos e mão de obra.

“Foi uma vitória muito grande para o esporte florarriquense, pois agora temos uma quadra padronizada com as demarcações oficiais de futsal, handebol, vôlei e basquete, que irá melhorar as modalidades esportivas já oferecidas, além de possibilitar novos projetos com categorias diferentes, pois temos condições para isso agora”, destacou o secretário.

Vale ressaltar que ainda serão realizadas mais melhorias na quadra poliesportiva, entre elas, a secretaria busca a troca de toda iluminação, pintura interna e externa, implantação de saídas de emergência, bebedouro, reparo nos banheiros, chuveiros elétricos, sistema de ventilação, grades de segurança ao redor do piso, inclusive, melhorar a estrutura da parte da frente e fundos do ginásio.

“Estas medidas são fundamentais para realizarmos eventos esportivos com a aprovação do laudo técnico dos bombeiros e logo, garantir mais segurança e conforto aos atletas e torcida”, disse Roberto Nardi.

Para garantir tais benefícios, o secretário já está obtendo orçamentos necessários. “Nossa expectativa é que a reforma geral da quadra se inicie já neste mês ou no mais tardar no início do próximo, diante disto, a quadra poliesportiva ficará fechada para que tudo seja feito corretamente”, destacou.

O secretário aproveita a oportunidade para agradecer o apoio do prefeito Fábio, auxílio da equipe administrativa e ao Governo do Estado na conquista desta melhoria ao esporte municipal. “Quero agradecer a toda equipe administrativa, que me ajudou muito para que pudéssemos correr atrás desse projeto e sermos contemplados, inclusive, o total apoio que o esporte florarriquense está recebendo do prefeito Fábio. Agradeço também, a Secretaria do Estado de São Paulo, governador Tarcísio, secretária Coronel Helena Reis, toda equipe de apoio Márcio Veiga, João Inácio, Henrique, Mardonio e em especial Egildo, Higor e Naldo que trabalharam incansavelmente com muito capricho todos os dias deixando a nossa quadra perfeita”, finalizou.