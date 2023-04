FLÓRIDA: Após cobranças, loteadora realiza serviço de recuperação de asfalto

Após várias cobranças realizadas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Flórida Paulista que também foram tema de reportagem do jornal e site Folha Regional, a loteadora responsável pelas obras no residencial próximo ao Cemitério Municipal realizou os serviços de recuperação do asfalto no trecho que se inicia próximo da escola Pércio e segue até o conjunto habitacional Morada do Sol.

Acontece que para que a empreiteira contratada pudesse levar obras de infraestrutura básica ao local (rede de água), foi necessária a abertura de valas no asfalto em mais de 1 km de extensão e que posteriormente resultaram em danos na pavimentação que se deteriorou, já que na época não havia recebido os reparos necessários para deixá-la nas condições em que havia sido encontrada pela firma.

Na semana passada, homens e máquinas de uma empresa contratada estiveram no local e realizaram a aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, o popular “CBUQ”, nivelado por equipamentos e compactado por máquinas específicas do segmento de pavimentação.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior destacou que a equipe de engenharia da Prefeitura deve vistoriar o local nos próximos dias, atestando assim a qualidade dos serviços executados.