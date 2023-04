FLÓRIDA: Definido os dois primeiros classificados para as semifinais do Campeonato de Futebol Médio

Duas partidas abriram as quartas de final do Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista no domingo, dia 23 de abril.

Na primeira partida, o Império do Corte, líder do Grupo A na fase de grupos venceu com tranquilidade os Galáticos F.C. por 6 a 1.

Em seguida Japacar/Bar do Catenga não teve dificuldades e venceu por 5 a 1 a equipe do Supermercados Ikeda.

Com os resultados, a primeira semifinal do Campeonato de Futebol Médio será decidida entre Império do Corte e Japacar/Bar do Catenga.

Já no próximo domingo (29) acontece as outras duas partidas válidas pelas quartas de final. Magrão Ferro Velho/Eletro Lis enfrenta os Amigos do Santin às 8h15 e em seguida Indaiá/Primeira Veículos enfrenta a equipe do D’Tudo às 9h15. Os vencedores fazem a outra partida da semifinal.

As partidas acontecem no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.