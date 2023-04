GAMI e Centro Universitário de Adamantina promovem palestra para gestantes

Na noite de segunda-feira, 17, o Grupo de Apoio Materno Infantil (GAMI), em parceria com o Centro Universitário de Adamantina, promoveu a palestra “Alimentação saudável para gestantes e lactantes”.

O evento foi realizado no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, e contou com a presença de diversas gestantes, alunos e público em geral.

A professora do curso de Nutrição, Prof.ª Dra. Camila Maria de Arruda, abordou temas desde a gestação até a primeira infância do bebê. “O principal objetivo da palestra foi orientar sobre a importância da alimentação adequada e do consumo de líquidos para garantir o desenvolvimento e nutrição adequados do bebê. Os alunos do último ano também auxiliaram na palestra, colocando os ensinamentos em prática”, destaca.

O curso de Nutrição realiza os atendimentos das mães e dos bebês na sede do GAMI às segundas feiras, das 13h30 às 15h30.

Uma das participantes, Vanessa Ferreira, ressaltou a importância da iniciativa. “Estou grávida de sete meses e como é minha primeira gestação, são muitas dúvidas. Essas palestras ajudam muito”, diz.

“Nos nossos cursos, é importante que venha um acompanhante com a mãe, uma rede de apoio. A mãe se sente muito sozinha e nosso propósito é ajudá-la de diversas maneiras. É por isso que o GAMI vem realizando vários eventos nesse sentido, com o intuito de prestar assistência eficaz e solidária às mães”, destaca a presidente do GAMI Dra. Fabiana Pacheco.