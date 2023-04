IRAPURU: Anunciada realização da Cavalgada Solidária no próximo domingo

Evento está sendo organizado pelo “Grupo de Amigos”

Está programada para o próximo domingo (30), em Irapuru, a realização da “Cavalgada Solidária” prol ao Hospital do Câncer de Presidente Prudente.

O evento que terá início às 9h, com saída do Clube dos 20, terá o percurso passando pelas principais ruas e avenidas de Irapuru, com almoço no KAIKAN (antigo campo Japonês).

O convite para o almoço tem o valor de R$ 25. O evento contará com completo serviço de bar e toda a renda obtida com a realização do evento será destinada para o hospital prudentino que atende toda a região, inclusive Irapuru.

“É uma causa nobre e mais uma vez o nosso grupo de amigos se reúne para realizar este evento que com certeza será sucesso de público. Estamos convidando todas as comitivas e grupos da região para marcarem presença e mais uma vez fazer valer a solidariedade”, destacou Carlos Francisco Lyrio que é um dos coordenadores da organização do evento.

Interessados em colaborar com qualquer tipo de doação podem entrar em contato com Lyrio, através do telefone: (18) 99777-7559.

O evento tem o apoio do Grupo Folha Regional – Jornal TV e Site.