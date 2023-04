LUCÉLIA: Inaugurado prédio próprio da Biblioteca Municipal

Na manhã do dia 18, dia em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, a Prefeitura de Lucélia realizou a solenidade de inauguração da sede própria da Biblioteca Municipal ‘Paulo Sambaquy’.

A sede própria da Biblioteca Municipal está agora no antigo prédio do Tiro de Guerra de Lucélia que recebeu uma ampla obra de reforma e adaptação através de uma empresa contratada pela Prefeitura.

A adequação do prédio se deu por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Tenente Coimbra (PL), no valor de R$ 150 mil e ainda com uma contrapartida da Prefeitura de Lucélia, no valor de R$ 98.316,33, totalizando um investimento de R$ 248.316,33.

Foi ressaltado ainda o trabalho do vereador Eduardo Fattinnanzi “Lambari” para a viabilização da verba junto ao deputado Tenente Coimbra.

A Biblioteca Municipal ‘Paulo Sambaquy’ agora está apta a receber estudantes e a população em geral com amplas instalações, além de equipamentos e preparada para atender a comunidade luceliense.