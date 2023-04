FLÓRIDA: Abertas inscrições para Torneio do Trabalhador

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer está com inscrições abertas para o Torneio do Trabalhador na modalidade de futebol médio categoria livre.

O torneio será realizado no feriado, dia 1º de maio a partir das 8h00 no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

De acordo com o secretário Luiz Roberto Aléssio, as fichas podem ser retiradas no prédio anexo ao Centro Esportivo e as inscrições feitas até a próxima sexta-feira (28).

BOCHA E MALHA

Ainda fazendo parte das comemorações ao Dia do Trabalhador, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoverá no domingo (30) o tradicional torneio de bocha e malha no Centro de Lazer.

As inscrições serão feitas apenas no local, que tem início previsto às 8h00.