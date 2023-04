O Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, foi sede da abertura da Copa AMNAP de Futsal Categoria Livre, nesta segunda-feira (25).

A competição volta ao cenário esportivo da bola pesada, após anos estar inativa sem disputas.

A solenidade de abertura contou com a entrada das 12 equipes participantes, com suas bandeiras, que representaram seus municípios. Em seguida as palavras das autoridades presentes entre elas Taty Guilhermino, (Vice-presidente da AMNAP) prefeita de Lucélia, João Francisco (Prefeito de Pacaembu), Ricard Rived (Assessor do Deputado Estadual Mauro Bragato), Júlio José Moreno (Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia) e outros, houve ainda a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Após a solenidade de apresentação, aconteceu a abertura oficial da competição esportiva com a realização de dois jogos.

No primeiro jogo a equipe de Irapuru e Osvaldo Cruz, empataram em 2 a 2. Com os gols marcados Marcos Tipinho e Geovane (Irapuru) e Rato e Igor Osvaldo Cruz.

No complemento da rodada o anfitrião Adamantina venceu por 3 a 1 a equipe de Nova Guataporanga. Os gols adamantinenses foi de Dudinha (2) e Luquinha Medeiros enquanto Cleiton Francisco marcou para o adversário.

Destaque da rodada para o goleiro Adamantinense Pedro “Peu”, praticando grandes defesas evitando a derrota do seu time.