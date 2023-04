Caminhão capota na Marechal Rondon após ter pneu estourado

A Polícia Rodoviária registrou no início da tarde desta terça-feira, 25, um grave acidente na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O fato ocorreu na altura do município de Areiópolis.

Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, um caminhão trafegava pela via no sentido Botucatu-Bauru, quando um pneu traseiro estourou. Sem controle, o veículo capotou.

O motorista foi socorrido com ferimentos no ombro, mas estava consciente. O passageiro teve ferimentos e cortes no braço.

O caminhão, da região de Campina, carregava ferro para suspensão de caminhão. A carga ficou espalhada pela pista e a faixa de rolamento ficou interditada no local do acidente.

A Polícia Civil deve investigar o caso.