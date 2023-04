Caminhonete tomba após colidir com carro e motorista fica ferida

Uma colisão seguida de capotamento foi registrada na manhã de hoje (25), no Bairro Metrópole em Dracena.

O acidente envolveu um GM Celta e uma GM S10. Após a batida, a caminhonete ficou tombada em meio a via.

A condutora da S10 sofreu ferimentos leves e precisou ser levada para o Pronto Atendimento Médico pelo Corpo de Bombeiros. A mulher que dirigia o Celta não sofreu ferimentos.

Houve ainda um GM Tracker envolvido nesta ocorrência e que teria sido “riscado” pelo retrovisor do Celta.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar com o acionamento da perícia. A Polícia Civil apurará as causas do acidente.