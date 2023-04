DRACENA: Projeto de nova escola no valor de R$ 11,3 milhões é protocolado no Governo do Estado

O prefeito André Lemos, acompanhado da secretária de Educação Sabrina Lima, protocolou na Secretaria de Estado da Educação junto ao secretário responsável pela pasta Renato Feder, o projeto oficial visando a construção de uma nova escola para a cidade.

André Lemos disse que o projeto apresentado foi adotado pelo município com base em projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Acompanharam o prefeito também a primeira-dama Bianca Lemos e o secretário de Governo (interino) Maykel Santos.

A nova unidade escolar terá mais de quatro mil metros quadrados, com investimento superior a R$ 11,3 milhões e será construída no Jardim das Palmeiras, na alameda Alemanha esquina com a rua dos Mognos.

A escola contará com 13 salas de aula; três salas multidisciplinares, quadra coberta e biblioteca.

O prefeito informou que tal empreendimento é um dos resultados da visita oficial do governador do Estado, Tarcísio de Freitas no mês de março, a Dracena, durante a inauguração da Emei Dona Zizi, no Jardim Santa Clara. “Queremos aproveitar mais uma vez para agradecer ao governador Tarcísio pela atenção que tem nos dado, assim como ao secretário Renato Feder, da Educação e a toda equipe que nos recebeu tão bem na Secretaria”, afirmou o prefeito.