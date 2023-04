FLÓRIDA: Abertas inscrições para processo seletivo de escolha para membros do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flórida Paulista informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de escolha em data unificada para os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028.

Será disponibilizado um total de cinco vagas de conselheiro tutelar com salário de R$ 1.466,19 para 40 horas semanais de trabalho, que inclui plantões aos sábados, domingos e feriados.

De acordo com o edital, a inscrição dos candidatos deve ser efetuada na Secretaria de Assistência Social de Flórida Paulista, situada à av. Nove de Julho, nº 20, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, no período de 17 de abril a 5 de maio de 2023.

A inscrição será realizada pessoalmente, mediante procuração por instrumento público ou particular de mandato (procuração), da qual constem poderes específicos para realizar a inscrição no processo seletivo para conselheiros tutelares, devendo apresentar, no ato da inscrição, os documentos necessários descritos no edital do processo seletivo.

A taxa de inscrição do processo seletivo para conselheiros tutelares de Flórida Paulista é de R$ 15,00 por candidato e deve ser apresentada no ato da inscrição.