LUCÉLIA: Eduardo Fattinnanzi “Lambari” assume o cargo de vereador na Câmara Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, realizada na segunda-feira, dia 17, foi empossado para o cargo de vereador na atual legislatura Eduardo Fattinnanzi (Lambari).

Ele volta a ocupar o cargo de vereador após a renúncia da ex-vereadora Mariana Valentim sendo empossado pela presidente da Câmara Municipal Alessandra Rocha Nonato.

Com 161 votos, Lambari estava como 2º Suplente do bloco partidário (PP)

Lambari estava focado nas funções a frente do Esporte Municipal Lucélia a qual foi nomeado como Diretor de Esporte pela prefeita Tatiana Guilhermino, uma vez que é formado em Educação Física.

Lambari já havia ocupado o cargo de vereador na legislatura anterior (2017/2020), sendo que o primeiro biênio (2017/2018) ocupou o cargo de 1º secretário e no segundo biênio (2019/2020) ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal de Lucélia.

Desta forma ele volta para o legislativo luceliense e afirma estar preparado para cumprir o mandato.

Na sessão em que foi empossado, ele fez o uso da Tribuna Livre durante o expediente, onde apresentou esclarecimentos sobre cada item do Plano de Governo relacionado ao Esporte e Lazer da atual gestão municipal. “Estamos no caminho certo, onde mais de 70% do plano está executado e em 2023 para 2024 a gestão dará continuidade, desejo sucesso a minha amiga Viviane que assume a diretoria de Esportes, pois estarei ajudando, fiscalizando e quem ganha é o povo de Lucélia”, afirmou.

“Hoje não estaria no cargo se não fosse pelas pessoas que confiaram a mim o voto direto nas urnas na última eleição municipal e aos meus amigos e familiares que sempre me apoiaram! Sou grato a todos e continuarei trabalhando por todos os lucelienses”, afirmou Lambari através das redes sociais.

TRABALHO NO ESPORTE

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Lambari destacou o trabalho realizado como Diretor de Esportes de Lucélia, cargo que ocupou até o último dia 10 de abril, quando deixou a função para ocupar a vaga no legislativo.

Lambari destacou a implantação do PEMCE (Programa de Ensino Municipal Cultural e Esportivo) que atende as crianças e adolescentes do Município em diversos programas voltados ao esporte e cultura.

Também destacou a reestruturação da Lei Orgânica do Município na parte de esporte; criação por Lei Municipal do Conselho Municipal de Esporte; constituição do Regimento Interno do Esporte, entre outros órgãos que darão maior agilidade e legalidade no funcionamento da parte esportiva municipal, “aproximando a sociedade e o esporte, que passa a ser olhado com maior prioridade em todos os sentidos”.

Falou que com as novas normas darão continuidade aos programas esportivos existentes e ampliando para os deficientes.

Ainda ressaltou o trabalho de reforma, recuperação e remodelação das praças esportivas como o Ginásio Municipal está sendo reformado e o piso está revitalizado com verba de R$ 410 mil do Governo do Estado conquistado juntamente com o Chefe de Gabinete Lico Vieira; Piscina Municipal em reforma; Campo de Malha da Vila Rancharia e pista de caminhada; Cancha de Malha da Vila Rancharia; Parque das Palmeiras/Vila Rennó; e o Estádio Municipal será finalmente revitalizado e entregue até o final do ano que vem.

“Independentemente de estar em alguma função ou cargo público, como Professor tenho a responsabilidade e o dever de auxiliar na formação de uma sociedade melhor. E enquanto estiver como vereador o que posso afirmar é que continuarei seguindo na vida pública sempre com muito diálogo, responsabilidade e almejando contribuir para que nossa cidade esteja melhor a cada dia”, finalizou o novo vereador Eduardo Fattinnanzi “Lambari”.