Motorista com sinais de embriaguez perde o controle de direção ao dar ré e causa acidente

O fato aconteceu na rua Quinze de Novembro, nas proximidades com o cruzamento com a rua Califórnia. Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo Hyundai/Creta, ao dar ré em seu veículo, acabou perdendo o controle da direção, atingiu outro que estava estacionado e, em seguida, subindo à calçada atingido uma árvore.

O motorista, que apresentava claros sinais de embriaguez, foi conduzido ao plantão da Santa Casa para avaliação médica e, em seguida, conduzido ao plantão da Polícia Civil em Adamantina.

A perícia foi acionada e esteve no local.