SALMOURÃO: Secretaria de Esportes promove Campeonato de Futsal do Trabalhador

A Prefeitura Municipal de Salmourão, através da Secretaria de Esportes de Salmourão estará promovendo no próximo mês de maio, o Campeonato de Futsal do Trabalhador que acontecerá no Ginásio de Esportes Afonso Nery Marques.

As inscrições já podem ser realizadas desde o dia 28 de março e as equipes interessadas em participar da competição podem procurar o secretário de Esportes do município de Salmourão, Éverton Macedo, através do telefone (18) 97400-8309, ou pessoalmente na própria sede da Secretaria.

De acordo com informações da Secretaria de Esportes de Salmourão, o Campeonato de Futsal do Trabalhador será realizado no dia 1º de maio, fazendo parte da programação alusiva ao Dia do Trabalhador.

(Com informações da Ass. de Comunicação)