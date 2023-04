FLORA RICA: “Sebrae Aqui” realiza Mutirão do MEI

Nesta semana, entre os dias 24 e 28 de abril, das 8h às 11h e das 13h às 17h, o “Sebrae Aqui” estará realizando um mutirão, a fim de atender o Microempreendedor Individual (MEI) do município.

O atendimento será totalmente gratuito e realizado na avenida Dr. João Veloso, 274, (prédio do Banco do Povo).

Serão oferecidos os serviços de orientação, informações, realização da Declaração Anual do MEI, alteração, baixa, renegociação de débitos e outras pendências e a possibilidade de formalização como MEI.

“Para fazer a declaração anual de faturamento, é preciso levar os números do CNPJ, CPF do titular da empresa e o valor total do faturamento do ano que irá entregar o documento. Já para fazer o parcelamento de débitos, o MEI precisa levar os números de CNPJ e CPF. Caso o MEI declare imposto de renda (IR) como pessoa física, é preciso indicar o número do recibo da declaração de IR. Caso não declare, é importante informar o número do título de eleitor”, informou a atendente do Sebrae Aqui, Camila Faria.