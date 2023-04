Tribunal do Júri de Osvaldo Cruz condena acusado de homicídio em Parapuã a 4 anos de reclusão

O Tribunal do Júri da Comarca de Osvaldo Cruz condenou ontem (24) a quatro anos de reclusão, Rosival Brito dos Santos, acusado pela morte de Erenilton Menezes dos Santos, no Conjunto Habitacional Bruno Golveia, no dia 18 de dezembro de 2020 em Parapuã.

Segundo a denúncia, Rosival teria agido por motivo fútil e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima. Porém, em julgamento hoje no Fórum de Osvaldo Cruz, os jurados não reconheceram as duas qualificadoras denunciadas pelo Ministério Público e acolheram apenas uma (motivo fútil) e afastaram aquela de “recurso que dificultou a defesa da parte ofendida”.

Com isso, os jurados acolheram as atenuantes de violenta emoção e seguida a injusta provocação.

Assim, o réu foi condenado à pena de 4 anos de reclusão com início de cumprimento da sanção pelo regime semiaberto. O Judiciário determinou que o acusado pudesse recorrer em liberdade e assim o réu não permaneceu preso.

Entenda o caso

Após discutir e agredir a esposa, o acusado foi até a casa de vizinhos e se deparou com o genro Erenilton, com quem já tinha alguma animosidade. Lá, o acusado pegou uma faca e desferiu um golpe e fugiu em seguida.

A vítima foi atingida no peito, o que causou sua morte.