FUTSAL SUB-19: Lucélia e Flórida disputam a final dos Jogos da Juventude

A equipe de Futsal de Lucélia (Sub- 19), do DELL (Diretoria de Esportes Lazer de Lucélia) sob a coordenação do treinador Thiago Capello e auxiliar Michael Rocha, está em busca do título da importante competição do Jogos Aberto da Juventude após vencer a equipe de Adamantina.

A decisão acontece nesta quinta-feira (27), às 19h30, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, onde vai enfrentar na disputa do título da Fase Sub – Regional, o aguerrido time de Flórida Paulista que venceu Flora Rica na semifinal.

DECISÃO

Confiante no seu elenco de jogadores, o treinador Thiago Capello sabe que terá pela frente um bom adversário e difícil de se jogar e ainda mais se tratando de uma disputa final.

A equipe de Florida Paulista vem embalada depois de duas vitórias contra Irapuru e Flora Rica, mostrando muita determinação e vem com tudo para a grande decisão com confiança do treinador Sócrates e do secretário Luizinho Aléssio.