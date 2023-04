Jogos Universitários de Adamantina 2023 agitam Câmpus III de 2 a 6 de maio

De 2 a 6 de maio, o Centro Universitário de Adamantina, por meio da Pró-reitoria de Extensão (PROEXT), promoverá os Jogos Universitários de Adamantina 2023 no Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, nº 1.000) e no Centro do Professorado Paulista – sede regional Adamantina (CPP) para as competições de biribol e tênis de mesa. As disputas no primeiro dia ocorrerão a partir das 20h e nas demais noites a partir das 19h30.

A principal novidade será a transmissão ao vivo pelo canal institucional no Youtube, com comunicação com as torcidas e cabine de comentários técnicos realizados por docentes, estudantes, egressos e servidores. Cerca de 20 delegações de cursos têm a presença confirmada. As premiações ocorrerão conforme a conclusão das modalidades.

Na abertura do evento acadêmico esportivo, dia 2, estará a Corrida e Caminhada 5K, com largada nas proximidades do Câmpus III, a partir das 20h. Serão incluídas as modalidades de biribol, jiu-jítsu e handebol, já ofertadas em edições anteriores.

Outra novidade será a participação do grupo de ciclismo “Pedal Sem Pressa”, formado por servidoras técnico-administrativas e docentes da instituição, junto aos caminhantes e corredores.

“Os jogos universitários são um marco na história de nossa instituição. É o momento em que os estudantes, docentes, funcionários e colaboradores podem interagir com descontração, alegria e competitividade. Nesta edição de 2023 teremos como novidade transmissões dos jogos em tempo real pela plataforma do YouTube, seguida de comunicação com as torcidas e ainda cabine de comentários técnicos sobre os jogos. Para a abertura teremos a inserção do Pedal Sem Pressa, com um pedal sem competição visando qualidade de vida. Nós, da PROEXT desejamos a todos os atletas e participantes excelentes jogos, muito foco e garra. Divirtam-se praticando saúde!”, convida a pró-reitora de Extensão e presidente da Comissão Organizadora, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A Comissão Organizadora é formada ainda pelo Prof. Me. Valter Dias da Silva, Prof. Me. João Paulo Gelamos, Prof.ª Dra. Gabriela Toloi e Angela Ferraresso.

Modalidades e inscrições para Corrida e Caminhada

Em disputa coletiva estarão as modalidades esportivas futsal, futebol society, voleibol, basquetebol, handebol, natação (revezamento 4×25 metros livre masculino e feminino), atletismo (revezamento 4 x 100 metros) e biribol.

Já as individuais serão atletismo (100m, 400m e 1.200 metros, arremesso de peso e salto em distância), damas, xadrez, jiu-jítsu absoluto, natação (50 metros), tênis de mesa e Corrida e Caminhada 5k (Caminhada Noturna, Corrida Noturna (Comunidade) e Corrida Noturna (Delegações).

As inscrições para a Corrida e Caminhada 5K estão disponíveis até esta quinta-feira, 27, no Câmpus I das 8h às 11h e das 14h às 17h, na PROEXT com a Angela ou no Câmpus III pelo portão de acesso à Fisioclínica das 15h às 22h, com Júlio.

Programação

Na terça-feira, 2, serão disputadas as modalidades de futsal, futebol society, voleibol, basquetebol e handebol. Dia 3, seguem as modalidades de terça com o acréscimo de natação (revezamento 4×25 metros livre masculino e feminino), jiu-jitsu, damas/xadrez.

Dia 4, haverá as competições de futsal, futebol society, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo, tênis de mesa e biribol. A programação do dia 5 prevê futsal, futebol society, voleibol, basquetebol e handebol.

Dia 6, sábado, a partir das 7h30, se repetirá o cronograma de sexta-feira com futsal, futebol society, voleibol, basquetebol e handebol.