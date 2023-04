Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina promove Dia de Campo 2023

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina promoverá nos dias 10 e 11 de maio o 14º Dia de Campo. Este ano, os temas apresentados serão em três grandes áreas: pequenos animais, selvagens e de grande porte.

Aberto à população que trabalha ou se interessa pela área, o evento será realizado por uma comissão organizadora composta pelos estudantes do 9º termo no auditório Miguel Reale, Câmpus II, dia 10, e no clube de campo da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (Camda), dia 11.

“Na categoria pequeno porte terá palestras sobre eficácia e segurança para cães, métodos de diagnóstico para Leishmaniose Visceral Canina e medicina felina. Em animais selvagens, a temática será sobre zoológicos e clínica de pets não convencionais e em grande porte será sobre guia de trânsito animal, reabilitação equina, IATF em bovinos e transferência de embriões. Os palestrantes são os melhores da área, além da participação de egressos da instituição e estudantes da disciplina”, afirma a comissão organizadora responsável pelo evento.

O coordenador do curso de Medicina Veterinária, Prof. Dr. Alexandre Wolf, conta que o Dia de Campo do curso nasceu como uma “simples” atividade da disciplina de Extensão Rural, sob responsabilidade e orientação da Prof.ª Dra. Jaqueline Haddad Machado, mas que vem crescendo “e tomando corpo de um evento fundamental para o curso e nossa instituição”, explica o docente, que cita o interesse comercial das empresas privadas, para a participação do evento por meio de doações e apoio logístico, “tornando este evento grandioso e concreto, possibilitando a vivência real desde a elaboração até sua execução com network necessário”.

Conforme a professora Jaqueline, idealizadora e responsável pelo evento, o objetivo primário é fazer com que os estudantes sejam capazes de planejar, elaborar, treinar, delegar, executar, monitorar e gestar um evento, “administrando conflitos com soluções estratégicas de uma maneira organizacional e empresarial. No quesito gestão de pessoas, aprendem a trabalhar em equipe”. Já o objetivo geral é trazer capacitação teórico-prática sobre assuntos relacionados à Medicina Veterinária.

Em mais este evento maravilhoso, fica a gratidão por todo o esforço e dedicação da professora Jaqueline e dos estudantes do 9º termo da Medicina Veterinária, e as empresas que tanto incentivam e apoiam estas atividades de capacitação e disseminação de conhecimento”, finaliza.

Programação

Dia 10 de maio, uma quarta-feira, pela manhã, das 8h às 8h40, a médica veterinária Thaís Tiveron irá ministrar sobre “Terapias modernas e inovadoras na medicina veterinária: eficácia e segurança para cães”.

Das 8h40 às 9h, os estudantes Isabela Zanetti, Gabriel Clapis e Yoran Ferraresi irão palestrar a respeito das “Áreas na medicina veterinária em animais de pequeno porte”.

Das 9h às 9h30 haverá intervalo e das 9h30 às 10h sorteios. Das 10h às 11h, o médico veterinário Felipe Soares ministrará palestra sobre Medicina Felina.

Das 11h às 12h, os profissionais Edenilson Doná Frigério e Amanda Garcia Bezerra irão apresentar sobre Métodos de diagnóstico para Leishmaniose Visceral Canina.

No período da tarde, a temática “Clínica de pets não convencionais” será ministrada pelo médico veterinário Diego Alaska das 14h às 15h. Das 15h30 às 16h30, Erica Pellosi abordará sobre Zoológico. Das 16h30 às 16h50, o tema a ser apresentado pela estudante Aline Pessoa Pardini será “Áreas de atuação do médico veterinário de animais selvagens”. Das 16h50 às 17h haverá os agradecimentos e a finalização do primeiro dia.

Dia 11 de maio, uma quinta-feira, o tema da palestra das 8h às 9h será Atualidades na Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), a ser ministrada por Miguel Ângelo Garcia Moreira. Das 9h às 10h haverá sorteio e intervalo. Na sequência, das 10h às 10h30, a estudante Ana Beatriz M. Diniz falará sobre Transferência de embrião em equinos.

Das 10h30 às 11h30, a médica veterinária Ana Carolina Assunção, irá apresentar sobre Guia de trânsito animal: mormo, anemia infecciosa e as novas diretrizes. Das 11h30 às 12h, as profissionais Andressa Filaz e Bianca Pitol ministrarão sobre Microchipagem animal.

Das 14h às 15h, Julia Giampietro abordará o tema Fisiatria e reabilitação equina. Das 15h às 16h haverá competição de touro mecânico e intervalo para lanche. Na sequência, das 16h às 16h30, a estudante Mariana Santim irá ministrar sobre Transferência de embrião em bovinos. Das 16h30 às 18h haverá encerramento com show de Rafaela Bordini.