OSVALDO CRUZ: Aprovado pela Câmara, subsídio do próximo prefeito será de R$ 21.450,00

Na noite desta segunda-feira, 24 de abril, a Câmara Municipal realizou a 4ª Sessão Extraordinária do ano, com a ausência dos vereadores Adelino Alves e Luís Ricardo Spada Bonfim (Bitinha), que justificaram-se por motivos de saúde.

Os vereadores presentes discutiram e votaram sete projetos, três de autoria do poder executivo e os demais do legislativo.

Sendo assim, aprovaram por unanimidade o reajuste de 6% aos servidores públicos municipais, proposto pelo poder executivo, assim como o aumento do vale-alimentação que passa de R$280,00 para R$ 330,00.

O Legislativo também propôs e aprovou por unanimidade o reajuste aos servidores da Câmara Municipal, em 6%, além de aumento do vale-alimentação que passa de R$456,26 para R$507,00. O valor parece maior, se comparado com o vale dos servidores do executivo, mas isto é pelo fato de os servidores receberem junto o valor da cesta básica, que no caso é benefício aos servidores da prefeitura.

Com a maioria dos votos, a Câmara também aprovou os subsídios mensais para o mandato 2025-2028, do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.

Foram contrários, os vereadores Carol Rossi, Donisete Romeiro de Brito e Marta Murbach. O presidente da Casa, Gerson Credendio não votou por não haver empate, porém, também se manifestou contrário ao projeto.

Com isso, o subsídio mensal do prefeito do município de Osvaldo Cruz para o mandato referente ao período de 2025/2028 será fixado no valor de R$ 21.450,00. Hoje, o subsídio da prefeita é de R$16.491,28.

Já o subsídio mensal do vice-prefeito também para o mandato referente ao período de 2025/2028 será fixado no valor de R$ 9.295,00. O subsídio mensal dos secretários municipais, no mesmo período, será fixado no valor de R$ 8.450,00.

Por fim, o projeto de resolução legislativa, que fixa os subsídios mensais dos vereadores e presidente da câmara, também a valer no próximo mandato (2025/2028). O subsídio mensal dos vereadores será de R$6.500,00.