Centro Universitário de Adamantina abre inscrições de processo seletivo para funções administrativas

O Centro Universitário de Adamantina abriu as inscrições para o processo seletivo que visa a contratação temporária das funções de Dentista e Orientador de Estágio de Fisioterapia – Área de Pediatria e Neurologia Adulto e Infantil.

O salário para ambas as funções é de R$ 3.774,28 e a jornada é de 30 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 09 de maio, no site www.unifai.com.br/concursos, com taxa de R$ 50.

A contratação será por prazo determinado por um período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. A prova está marcada para o dia 28 de maio (domingo), no Câmpus II. Mais informações no site da instituição (www.unifai.com.br/concursos).