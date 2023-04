IRAPURU: Cavalgada Solidária tem nova data e acontecerá em maio

Evento aconteceria no próximo domingo (30)

A Cavalgada Solidária de Irapuru em prol ao Hospital de Amor (que trata pacientes com câncer de toda a região em Presidente Prudente), que seria realizada no próximo domingo (30), foi adiada e tem nova data definida para acontecer.

Segundo Carlos Francisco Lyrio, que é um dos organizadores e coordenadores do Grupo de Amigos de Irapuru, a alteração na data foi necessária tendo em vista um evento que também ocorrerá neste próximo domingo, o que tornou inviável sua realização, já que o objetivo é promover uma confraternização solidária que reúna grande parte da população irapuruense e da região.



A nova data para a realização do evento é o dia 21 de maio, também em um domingo, estando mantida toda a programação anterior, que contará com o desfile pelas ruas e avenidas de Irapuru seguido de almoço no “Campo do Japonês”, cujo convite para adesão da refeição é de R$ 25 com toda a renda revertida ao hospital prudentino.

“Nosso grupo segue na organização e planejamento do evento, que deverá tomar proporções ainda maiores e com certeza será um sucesso e que tem como causa nobre ajudar nossos irmãos que enfrentam a doença e que precisam de nossa ajuda e apoio”, destacou Lyrio.

Doações e inscrições para trabalhar como voluntário no evento, podem ser realizadas através do telefone: (18) 99777-7559.