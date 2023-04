LUCÉLIA: Voleibol conquista 3° lugar nos Jogos Abertos da Juventude 2023

A equipe masculina de voleibol categoria Sub 19 de Lucélia conquistou nessa terça feira, 25/04, a 3° colocação na fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude 2023.

A equipe que tem pouco mais que 6 meses de treinamento vem fazendo bonito, representando com bravura o município nas competições do estado.

“Mais do que a vitória, é importante frisar o quão grandioso vem sendo essa equipe, já que após dezenas de anos nossa Lucélia voltou a ter equipes de base nesta modalidade tão querida. Vale ressaltar que todo o apoio através do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE está sendo dado de maneira ampla e consistente, através da boa vontade da administração da Prefeita Tatiana Guilhermino, que não vem medindo esforços e investe cada vez mais no projeto”, relatou o chefe de Gabinete Lico.

“Tenho orgulho de tudo que vem sendo feito, e sei que a semente foi plantada, agora é trabalhar e colher, num futuro bem próximo”, relata a professora Fernanda Monteiro.

Ainda este ano, as equipes tem a disputa da Copa Super Paulista de Vôlei, Jogos Regionais e Copa São Paulo de Voleibol.