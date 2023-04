MARIÁPOLIS: Vereador cobra execução da obra de campo de futebol sintético que está parada

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), apresentou Indicação, solicitando a administração municipal para que seja concluida a obra de construção do campo de futebol sintético, localizado ao lado da UBS José Eronis Barbosa da Silva, que se encontra paralisada.

O vereador ressaltou que faz o pedido considerando que esta também é uma obra desejada pelos esportistas mariapolenses e que a mesma trará, grandes benefícios a saúde e lazer aos praticantes.

De acordo ainda com o vereador Bicudo, a respectiva obra teve seu início em 2020, estando o convênio firmado em plena regularidade e infelizmente se encontra totalmente paralisada, inclusive publicada no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

“Diante desta situação, solicito mais empenho por parte do Executivo, para o término da obra, pois já estamos a praticamente quase três anos de mandato e aos praticantes do futebol estão sem poder desfrutar de uma obra importante e moderna, na qual foi projetada pensando no esporte e lazer da população de Mariapólis”, afirmou o vereador Bicudo.