OSVALDO CRUZ: Município investe na qualidade de vida de animais acolhidos em canil e gatil municipais

A cidade de Osvaldo Cruz investe no bem-estar e saúde dos animais, após a adoção de uma política de cuidados principalmente com cães e gatos.

O canil e o gatil municipais receberam melhorias, desde investimentos em infraestrutura até a qualidade da ração oferecida, além da contratação de uma empresa terceirizada para a realização de tarefas como limpeza e alimentação dos animais.

O objetivo é proporcionar um ambiente digno e saudável para os animais acolhidos nos abrigos.

Além do aumento no investimento para a melhoria das instalações, a administração também se preocupa com a saúde dos animais, garantindo vacinação e castração a todos aqueles que são acolhidos.

Ainda houve a contratação de uma empresa terceirizada. “A parceria com ONGs de proteção animal é fundamental para um impacto positivo na saúde e bem-estar dos cães e gatos acolhidos”, disseram os responsáveis.

Ao garantir a vacinação e castração dos animais acolhidos, a prefeitura combate a proliferação de zoonoses e reduz a população de animais abandonados, com respeito e dignidade.