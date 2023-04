PARAPUÃ: Alexandre Padilha destina recurso de R$ 200 mil para a Saúde

O deputado federal licenciado e atual ministro das Relações Institucionais do Governo Lula, Alexandre Padilha (PT-SP), indicou neste mês de abril, emenda parlamentar de R$ 200 mil para ações e serviços de custeio de Atenção Básica à Saúde do município de Parapuã.

A emenda foi conquistada graças ao pedido do Diretório Municipal do PT Parapuã, por meio do presidente Sidney Teruel, que também coordena o Partido dos Trabalhadores na Macrorregião Alta Paulista.

O ministro das Relações Institucionais recordou o seu trabalho como parlamentar, hoje licenciado para atuar no Ministério do Governo Lula, e disse que o compromisso com o povo de Parapuã continua firme.

Vale lembrar que ao longo do mandato de deputado federal, Alexandre Padilha destinou R$ 100 mil para a área da Saúde e R$ 150 mil para aquisição de ambulância.

“Quero dizer aos munícipes de Parapuã que essa emenda foi destinada com muito carinho para a área da Saúde, a pedido do nosso presidente do PT na cidade e coordenador da Macro Alta Paulista, Sidney Teruel, e que a nossa parceria vai se fortalecer ainda mais, com o Governo Lula ajudando a cidade com recursos, convênios e programas sociais”, destaca Padilha.

“Agradecemos ao ministro Alexandre Padilha por mais uma vez nos atender com emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a saúde do nosso município. Quero dizer que o povo da nossa cidade pode contar com essa parceria. Padilha fez muito como ministro da Saúde, como deputado federal e agora como ministro das Relações Institucionais do Go-verno Lula vai fazer muito mais por Parapuã”, avalia Sidney Teruel.