Professora fica ferida após cair com carro em ribanceira

Segundo informações, a professora teria perdido o controle da direção do veículo

Uma professora de 22 anos, moradora da cidade de Bastos, ficou ferida após um acidente na manhã desta sexta-feira (28), no caminho para o trabalho, em Tupã.

O fato aconteceu por volta das 06h50, no km 103 da rodovia, no sentido Bastos a lacri. Segundo as informações, ela teria perdido o controle da direção e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 07 metros de altura.

A equipe do resgate foi acionada e a professora foi encaminhada para o Hospital em lacri, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Posteriormente, a vítima foi removida para o hospital em Bastos, pela ambulância do município de lacri. Atenderam à ocorrência a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e o agente do DER, Zé Carlos.