Estabelecimentos com jogos de azar são alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DIG/DISE de Adamantina, realizaram ação especializada de polícia judiciária visando o combate a jogos de azar no âmbito do Município.



Na manhã desta sexta (28), foram fiscalizados diversos bares e restaurantes da cidade. Foram apreendias 20 máquinas caça-níqueis, 03 máquinas de jogo do bicho/bingo, 02 aparelhos receptores de bingo além de 02 televisores.



Todo o material foi apreendido e encaminhado para as Delegacias Especializadas, bem como os suspeitos da prática dos atos, onde foram efetuados os procedimentos de Polícia Judiciária.